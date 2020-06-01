"Безо льда очень тяжело": Загитова рассказала о возвращении в спорт

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:37:12+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, вернется ли она в спорт в ближайшее время и присоединится ли к сборной.

По словам российской спортсменки, она намерена вернуться к возобновлению тренировок на льду после карантина в связи с распространением коронавируса уже во вторник, 2 июня.

- Мне безо льда было очень тяжело. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада, - подтвердила Загитова в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее сообщалось, что группа Этери Тутберидзе, где состоит Загитова, прибыла на спортивную базу «Новогорск» еще 25 мая.

Как писал сайт kp.ru, паузу Алина провела у себя на родине с толком. Она не только восстановилась после травмы, но и отдохнула психологически, а также получила права на вождение. Не исключено, что к этому ее подтолкнул скандал, разразившийся прошлой весной. Спортсменка выставила видео, на котором она едет за рулем, не пристегнувшись ремнем, где на тот момент ей было всего 17 лет. 18 мая 2020 года фигуристка стала совершеннолетней.

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ИСТОЧНИК KP.RU