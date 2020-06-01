Загитова возвращается в сборную, а профессора Мишина не пускают в «Юбилейный»

Одними из первых, еще на прошлой неделе, на олимпийскую базу в Новогорске стали прибывать фигуристы из группы Этери Тутберидзе. «Всем привет, уже в эту пятницу будет совместная тренировка с Анной Щербаковой», - радовалась чемпионка Европы Алена Косторная.

Сама Этери Георгиевна, как сообщили в федерации фигурного катания, тоже на днях прилетела в Москву из США, где живет ее дочь Диана Дэвис. Но тренер присоединится к своим воспитанникам позже, поскольку все прибывающие из-за границы должны пройти 14-дневный карантин.

А сегодня, 1 июня, в Москву из Ижевска прибыла и Алина Загитова, которая уже 2 июня присоединится к сборной. В декабре фигуристка взяла паузу, но теперь, судя по всему, продолжит карьеру фигуристки. Любопытно, что Загитова является не только олимпийской чемпионкой, но и действующей чемпионкой мира, ведь она выиграла первенство планеты в прошлом году, а в этом ЧМ в Японии отменили из-за пандемии.

Стоит отметить, что паузу Алина провела у себя на родине с толком. Не только подлечила травмы и отдохнула психологически, но и получила права на вождение авто. Помните скандал, когда прошлой весной сама Алина выставила видео, на котором она едет за рулем, не пристегнувшись ремнем? А ведь тогда ей еще не было и 17 лет. И вот 18 мая фигуристке исполнилось 18.

«Ура!!! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала , но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...», - написала в соцсетях Загитова, которой теперь нужно срочно разучивать четверные, чтобы завоевать в 2022 году новое олимпийское авто.

azagitova Ура!!! У меня теперь есть водительские права

КСТАТИ

В то время, когда московские фигуристы возобновляют тренировки, в Санкт-Петербурге лед еще закрыт. Мы позвонили профессору Алексею Мишину, который воспитал Елизавету Туктамышеву и еще целую плеяду талантливых спортсменов.

- Алексей Николаевич, у нас в Москве с сегодняшнего дня профессиональным спортсменам разрешили тренироваться. А как у вас дела, у вашей группы, когда начинаете подготовку?

- У нас пока ничего не слышно.

Алексей Мишин.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока не тренируетесь?

- У нас не слышно про разрешение.

- А в других городах сборы вы пока не собираетесь проводить?

- Не знаю. Эта ситуация не ясна. Больше я вам ничего умного сказать не могу. Я не хочу комментировать решение мэрий и губернаторов…

- А ваши спортсмены как поддерживают форму?

- Ситуация непонятная, где кататься, неизвестно, когда разрешат, неизвестно. Меня в «Юбилейный» даже не пускают, узнать какие перспективы. Туда не попасть, все пропуска размагниченные…