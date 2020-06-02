2020-06-02T05:02:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, могут ли люди приспособиться к коронавирусу в будущем

Вирусолог раскрыл возможные варианты развития событий с болезнью
Анна ДОБРЮХАЮлия КЕКОВА
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Эксперт рассказал, могут ли люди приспособиться к коронавирусу в будущемЭксперт рассказал, могут ли люди приспособиться к коронавирусу в будущемФото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус определенно внес свои изменения в привычную жизнь людей в качестве различных ограничений. Он научил население всей планеты тщательно мыть руки и показал к чему может приводить covid-19 в самых тяжелых вариантах болезни. Но можно ли рассчитывать, что инфекция станет более гуманной, а последствия заражения будут схожи с обычным сезонным простудами?

По словам замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, вирусу, как и любому другому паразиту выгодно жить с хозяином как можно дольше.

Например, такая неприятная и деликатная инфекция, как сифилис, раньше когда-то была в "новинку" для европейцев.

- Сначала это было крайне агрессивное заболевание, от которого люди буквально сгорали в течение нескольких месяцев. Постепенно организм человека и бактерия смогли приспособиться друг к другу, и сейчас это относительно не менее отвратительная, но, по крайней мере, не моментально убивающая людей инфекция, - пояснил специалист в интервью kp.ru.

Также эксперт отметил, что ранее были более смертоносные заболевания, в том числе испанка и гонконгский грипп. Были массовые заболевания, тяжелое поражение, особенно уязвимых групп населения, но спустя некоторое время этот вариант вируса гриппа становился человечеству знаком

- Мы друг к другу приспосабливались, и дальше как-то сосуществуем. Определенно есть шансы, что по такому сценарию сложится судьбы и новой коронавирусной инфекции. Это не повод ни радоваться, ни успокаиваться, ни останавливать разработки вакцины, - считает Семенов.

Ранее сайт kp.ru писал, кто такие "суперраспространители" коронавируса и чем они опасны. По словам ученого, к этой категории относятся те, кто способен заразить не 2-3 человек, а десятки и сотни граждан. При этом вовсе не обязательно, что у суперинфицированного будут явные симптомы болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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