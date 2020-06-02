2020-06-02T03:50:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, кто такие "суперраспространители" коронавируса и чем они опасны

Ученый объяснил действительно ли они существуют или это фантазии
Анна ДОБРЮХАЮлия КЕКОВА
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Эксперт рассказал, кто такие "суперраспространители" коронавируса и чем они опасныЭксперт рассказал, кто такие "суперраспространители" коронавируса и чем они опасныФото: REUTERS
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Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал kp.ru, кто такие "суперраспространители" коронавиурса, действительно ли они существуют и какую угрозу представляют для окружающих.

По словам эксперта, такое научное понятие есть - Super-spreader (по-русски как раз «суперраспространитель»). Речь идет о пациентах, которые способны заразить covid-19 большое количество людей.

- Это явление не новое, известно достаточно давно. Такими суперраспространителями становятся чаще всего общественные и религиозные деятели. Приведу пример: известна и прослежена очень тщательно история про распространение коронавируса в Южной Корее. Все было как раз на территории религиозной общины. Одна из женщин приехала из Уханя и заразила практически полторы тысячи человек, - объяснил специалист.

Также Семенов отметил, что многие из ограничений и другие неприятные для людей вещи, во многом на самом деле "пишутся кровью" - жизнями людей, больничными койками и эпидемиями.

- Все задаются вопросом: почему последними этапом отменяются ограничения на массовые мероприятия? Потому что именно в таких местах даже при не очень заразной инфекции стоит появиться одному человеку-суперраспространителю, как он сможет заразить десятки, а то и сотни людей, - рассказал ученый Роспотребнадзора.

В качестве дополнительного примера Семенов привел свадьбу, условно на 300 человек. После церемонии бракосочетания все подошли целоваться и обниматься с молодоженами, в следствии чего "самый заразный" перезаражал всех остальных.

Этот процесс можно назвать живой цепочкой, именно поэтому он опасен и представляет собой нечто вроде лавинообразной эпидемии, считает эксперт. Ранее сайт kp.ru писал, что в России по последним данным заболевшими коронавирусом с начала распространения covid-19 числятся более 414 тысяч человек в разных регионах государства. Однако кривая по зараженным с каждым днем все больше тянется вниз, ситуация стабилизируется. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наша страна уже вышла на плато. К слову, улучшение эпидемиологической обстановки заметно во многих субъектах. В 19 регионах уже приступили к снятию введенных ранее ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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