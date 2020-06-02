2020-06-02T10:49:51+03:00
Экономика

Россия может увеличить объемы производства золота вдвое

В Госдуме уверены, что это поможет поддержать экономику страны
Елена АКИМОВА
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В России предложили увеличить объемы производства золота вдвоеВ России предложили увеличить объемы производства золота вдвоеФото: Shutterstock
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В Госдуме хотят выступить с инициативой об увеличении объемов производства золота как минимум вдвое. На сегодняшний день в стране перерабатывается около 300 тонн золота ежегодно, если предложения парламентариев будут поддержаны, то показатель вырастет до 600 тысяч тонн.

Увеличить объемы хотят за счет импорта необработанных металлов из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки. Для таких поставок предлагают обнулить 20-процентный ввозной НДС.

Увеличение объемов даст работу заводам и тысячи новых рабочих мест. Помимо этого, будет расти золотой запас страны, что позволит россиянам чувствовать себя более стабильно.

Лидером по производству золота в мире является Швейцария – четыре предприятия страны ежегодно обрабатывают примерно 3,3 тыс. тонн драгметалла.

- Российские аффинажные заводы (по обработке драгоценных металлов) загружены сегодня примерно на 30%,- подтвердил «Известиям» коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров. - Развитие сдерживает высокий НДС на ввоз драгметаллов, переработка в России невыгодна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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