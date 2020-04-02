В России золотая лихорадка: люди раскупили все слитки и монеты

ВЫВОЗЯТ В ЛОНДОН ТОННАМИ

На прошлой неделе на одной из служебных дорожек грузового терминала «Шереметьево» нашли два золотых слитка. Незаметно подобрать драгметалл и спрятать в карман было бы проблематично - слитки были по 12,5 кг каждый.

- Это чистое золото пробы 999,9. Бокс, в котором лежат слитки, - стандартная упаковка при транспортировке, - рассказали «КП» на заводе «Красцветмет», где отлили слитки. - Наше золото аккредитовано международной ассоциацией Good Delivery - это знак качества, который позволяет ему торговаться на международных площадках. Так что слитки могут путешествовать по всему миру.

Слитки нашли и вернули владельцу, но осадок остался. Ведь два здоровенных куска драгметалла оказались лишь малой частью груза, направлявшегося в Лондон. Всего же за один раз из страны вывезли тонну драгметалла! Неужели олигархи готовятся к кризису?!

- Для таких слухов нет никаких оснований. Тонна золота - это более-менее стандартная партия для отгрузки на экспорт, - успокоил «Комсомолку» начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования банка «ФК Открытие» Алексей Зайцев. - Да, часть произведенного у нас золота продается за границу, но тут нет ничего необычного.

«МОЖЕМ ТОЛЬКО ПОЖЕЛАТЬ УДАЧИ»

И все-таки ситуация далека от нормальной. Похоже, коронавирус усугубил давнюю болезнь человечества - золотую лихорадку. Как пишет The Wall Street Journal, пандемия привела к резкому всплеску спроса на желтый металл и его повсеместному дефициту. Дилеры распродали все запасы и стали закрываться. Credit Suisse, который отливал слитки с 1856 года, теперь просит не беспокоить его желающих прикупить грамм-другой.

- С одной стороны, вырос спрос, так как в кризисных ситуациях, когда с акциями творится не пойми что, инвесторы традиционно уходят в более надежные инструменты, такие как металлы. Сейчас как раз такая ситуация. С другой стороны, есть объективные сложности с поставками: из-за мер против вируса остановлена или ограничена работа заводов, нарушены транспортные цепочки, - говорит Алексей Зайцев.

Поставки в Лондон, где находится крупнейшая в мире биржа металлов из таких стран, как ЮАР и Швейцария, упали. Если раньше золото из России в Туманный Альбион доставляли за день, то теперь требуется в 10 раз больше времени.

- То, что сейчас происходит, это сумасшествие, - не стесняется в выражениях член правления швейцарской компании Swiss Gold Safe Людвиг Карл. - Если кто-то хочет купить золота, я могу только пожелать ему удачи.

ОТ БИЗНЕСМЕНОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

А до нас добралась золотая лихорадка?

- Вымели все запасы, - рассказал «Комсомольской правде» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. - В России пока можно купить монету «Георгий Победоносец», самую тиражную из всех наших инвестиционных монет. Ну еще мы чеканим свои монеты. Когда только начинали, нам коллеги говорили, что никто их брать не будет, а теперь они пользуются огромным спросом, продажи только по предварительному заказу.

Такой бешеный спрос не мог не поднять цены. Тот же «Георгий Победоносец», в котором 7,7 грамма чистого золота, еще месяц назад стоил 25 тысяч рублей. Сейчас - 35 тысяч.

- В США наценка дилера на монету весом в унцию может доходить до 200 долларов - такой наценки не было вообще никогда. Это раз в 10 больше, чем обычно. И даже по такой цене купить уже нечего, - говорит Вязовский.

А для российских покупателей драгметалл дорожает не только из-за торгов на бирже, но и из-за курса рубля. Чем дешевле национальная валюта к доллару, в котором ведутся международные расчеты, тем дороже для россиян золото. Но народ это не останавливает!

- Покупают все: от очень богатых людей, бизнесменов, чиновников до простых пенсионеров. Серьезно, бабушки приходят, чтобы купить одну монету, - рассказал Алексей Вязовский. - Неделю-две назад все они сидели в очереди. Сейчас работаем только по предзаказу, просто так приехать и купить не получится. У других участников рынка такая же ситуация.

Как менялась мировая цена на золото.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОМПЕТЕНТНО

- Когда человек покупает одну монету, это скорее психиатрия, а не экономика. Это не защитит ни от чего, даже от падения курса рубля, - уверен экономист Денис Ракша. - Предположим, что доллар будет стоить не 80 рублей, а 100. Вы эту монету продадите и заработаете на пачку сигарет или палку колбасы. Это не те объемы, при которых имеет смысл уходить в какие-то защитные активы. Почему люди это делают, понятно. Вокруг все рушится, люди не понимают, куда бежать. В отличие от предыдущих кризисов, когда люди продолжали работать, теперь многие сидят по домам и читают всякое в интернете. А там пишут про кризис, что все золото скупили олигархи, значит, побежали покупать хотя бы монетку. Смысла в этом никакого нет, кроме разве что успокоительного. Неквалифицированные инвесторы почти всегда теряют деньги, потому что не знают, когда нужно покупать, а когда продавать. Если у вас есть свободные сто тысяч, не нужно шарахаться. Даже доллары не стоит на них покупать, не говоря уже о золоте. Пусть эти деньги будут вашей подушкой безопасности на черный день.

СПРАВКА «КП»

В России добывают порядка 300 тонн золота в год. Главным покупателем драгметалла последние годы оставался Центральный банк, который пополнял золотовалютный фонд страны. Но в 2019-м он выкупил только 158 тонн - минимальный показатель за 6 лет. А с 1 апреля 2020-го ЦБ и вовсе объявил, что приостанавливает покупки. Для людей и компаний золото - это способ вложения денег, инвестиционный инструмент, как, например, акции. Можно попытаться купить подешевле и потом продать подороже. Разница в том, что в отличие от них драгоценные металлы (кроме золота, торги идут по серебру, платине и палладию) никогда не обесценятся до нуля. Это делает их излюбленным прибежищем инвесторов в неспокойные времена. Современная банковская система дает возможность вложиться в золото практически любому. Если не хватает денег на слиток или хотя бы монету, можно открыть обезличенный металлический счет - на руки металл вы не получите, на счету будут виртуальные граммы. Операции с металлами могут облагаться налогами, например НДС. Если захотите попробовать, уточните все условия в вашем банке.

КСТАТИ

А вот закупаться ювелирными украшениями народ не спешит. Продажи колец, браслетов и цепочек упали на 50 - 80%, а сами участники рынка с ужасом ждут практически полного оттока покупателей.

- Сегодня в отрасли занято порядка 160 тысяч человек. Хорошо, если через 3 месяца останется 15 - 20% из них. Придется сокращать людей, потому что у компаний просто не останется денег, чтобы платить им. Ни у кого из ювелирных предприятий нет запаса прочности, чтобы пережить такой кризис, - констатировал генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

Ситуация, конечно, близкая к катастрофе, но нельзя не отметить, что тут народ проявил финансовую грамотность. Потому что ювелирка в отличие от тех же инвестиционных монет - приятный подарок, но не способ сохранить, а тем более приумножить деньги. Цена украшения из золота в 2 - 3 раза выше, чем стоимость металла, из которого оно изготовлено. Так что продать кулон или браслет хотя бы за те же деньги, за которые их купили, не получится.