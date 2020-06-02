Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская нефть установила рекорд цены - впервые с 1990 года баррель Urals догнал по стоимости эталонный Brent.

За последнюю неделю мая баррель Urals вырос на 1,55 долларов, таким образом, достигнув цены в 37,70 долларов за баррель.

Как сообщает Argus Media, причиной роста стоимости стало выполнение условий сделки ОПЕК. Россия, как и другие страны группы, сокращает добычу. При этом, спрос на нефть вновь начинает увеличиваться, поскольку страны постепенно снимают правила блокировки. Некоторые готовы в июне-июле возобновить международное авиасообщение.

В США тем временем фиксируют падение доллара до трехмесячного минимума, пишет Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU