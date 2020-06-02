Трамп разозлил духовенство фотографией с библией

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:57:55+03:00

Дорогу к храму от протестующих спецслужбы "расчистили" с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль

Изменить размер текста: A A

В США президент Дональд Трамп сумел ненадолго отвлечь внимание общественности от беспорядков на свою персону. После пресс-конференции в Белом доме он неожиданно, через зеленую зону президенский резиденции, отправился в епископальную церковь Св. Иоанна для еще одной речи и новой фотосессии.

Трамп взял в руки Библию, поднял ее над головой и записал еще одно обращение к нации. Начал традиционно - с "американской исключительности", "великой нации".

- Я ваш президент правопорядка и союзник всех мирных демонстрантов,- заявил он. - Америка находится в тисках профессиональных анархистов и поджигателей

Журналисты назвали этот жест "одним из самых странных моментов в президентской истории". От духовенства посыпались обвинения в использовании Библии для своих политических корыстных целей.

- Я епископ епархии в Вашингтоне, и ко мне даже не стали вежливо обращаться,- Они (военные) очистили территорию от протестующих слезоточивым газом, чтобы президент мог использовать одну из наших церквей для своего обращения,- приводит слова Марианны Будде, епископа Вашингтона The Washington Post.

В момент, когда Трамп поднимал Библию, она сидела в храме с заколоченными окнами. Возмущало это, и то, как разогнали толпу для прохода лидера страны, в ход шли резиновые пули, дубинки. Но больше всего Трампа критикуют за то, что он сказал за пару минут до своего выступления с Библией - он пообещал прислать на подавление бунтующих военных и заявил, что у него есть право действовать таким образом против своих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU