Трамп разозлил духовенство фотографией с библией
В США президент Дональд Трамп сумел ненадолго отвлечь внимание общественности от беспорядков на свою персону. После пресс-конференции в Белом доме он неожиданно, через зеленую зону президенский резиденции, отправился в епископальную церковь Св. Иоанна для еще одной речи и новой фотосессии.
Трамп взял в руки Библию, поднял ее над головой и записал еще одно обращение к нации. Начал традиционно - с "американской исключительности", "великой нации".
- Я ваш президент правопорядка и союзник всех мирных демонстрантов,- заявил он. - Америка находится в тисках профессиональных анархистов и поджигателей
Журналисты назвали этот жест "одним из самых странных моментов в президентской истории". От духовенства посыпались обвинения в использовании Библии для своих политических корыстных целей.
- Я епископ епархии в Вашингтоне, и ко мне даже не стали вежливо обращаться,- Они (военные) очистили территорию от протестующих слезоточивым газом, чтобы президент мог использовать одну из наших церквей для своего обращения,- приводит слова Марианны Будде, епископа Вашингтона The Washington Post.
В момент, когда Трамп поднимал Библию, она сидела в храме с заколоченными окнами. Возмущало это, и то, как разогнали толпу для прохода лидера страны, в ход шли резиновые пули, дубинки. Но больше всего Трампа критикуют за то, что он сказал за пару минут до своего выступления с Библией - он пообещал прислать на подавление бунтующих военных и заявил, что у него есть право действовать таким образом против своих граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU