Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса. Заболевания имеют сходные симптомы: заложенность носа и кашель.
- У аллергиков характерный симптом - в носу свербит, чешется, чихание, слезотечение. При COVID-19 чихания нет. А вот сухой кашель бывает и при аллергии, и при коронавирусе, но при аллергии покашливание со свистом. А вот COVID-19 сопровождается надсадным кашлем и болью в груди. Это пневматический кашель, — объяснил доктор Пятому каналу.
Еще одним важным отличием является наличие температуры, при коронавирусе она есть, а при аллергии – нет.
- В этом году сезон аллергий не явно выражен. Из-за холодной весны пыльцы в этом году мало, поэтому даже у тех аллергиков, кто сильно страдает — симптомы не сильно выражены, — добавил аллерголог-иммунолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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