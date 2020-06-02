Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:34:18+03:00

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса. Заболевания имеют сходные симптомы: заложенность носа и кашель.

- У аллергиков характерный симптом - в носу свербит, чешется, чихание, слезотечение. При COVID-19 чихания нет. А вот сухой кашель бывает и при аллергии, и при коронавирусе, но при аллергии покашливание со свистом. А вот COVID-19 сопровождается надсадным кашлем и болью в груди. Это пневматический кашель, — объяснил доктор Пятому каналу.

Еще одним важным отличием является наличие температуры, при коронавирусе она есть, а при аллергии – нет.

- В этом году сезон аллергий не явно выражен. Из-за холодной весны пыльцы в этом году мало, поэтому даже у тех аллергиков, кто сильно страдает — симптомы не сильно выражены, — добавил аллерголог-иммунолог.

Ранее вирусолог объяснил, как пациенты, не имеющие симптомы коронавируса, передают заболевание здоровым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU