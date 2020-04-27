2020-04-27T12:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог объяснил, как распространяют коронавирус больные без симптомов

Пик заразности наступает примерно за один день до появления признаков болезни, рассказал «КП» эксперт Сеченовского университета
Анна ДОБРЮХА
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Как же больной, не имея «кашельно-чихательных» симптомов, умудряется активно выделять вирус и заражать окружающих?Как же больной, не имея «кашельно-чихательных» симптомов, умудряется активно выделять вирус и заражать окружающих?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мы привыкли думать, что вирусные частицы активнее всего распространяются с каплями слизи и слюны при кашле и насморке. В то же время есть данные, что пик заразности коронавируса SARS-СoV-2 наступает примерно за один день до появления признаков болезни. Как же больной, не имея «кашельно-чихательных» симптомов, умудряется активно выделять вирус и заражать окружающих? Об этом мы спросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Действительно, данные исследований указывают, что человек, инфицированный SARS-СoV-2, начинает активно выделять коронавирус и становится заразным иногда за три дня до появления симптомов, - поясняет профессор Лукашев. - Пик заразности наступает примерно один день до проявления симптомов. А вот когда они появляются, то заразность больного начинает падать.

- Как человек может интенсивно распространять вирусные частицы, если он не кашляет и не чихает?

- С одной стороны, «вирусный» аэрозоль действительно наиболее активно формируется при кашле и чихании (кстати, для COVID-19 чихание не характерно). Но, с другой стороны, когда мы разговариваем, у нас точно так же формируется аэрозоль, только не столь интенсивно. А количество вируса в глотке при этом может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных – порядка триллиона вирусных частиц. Поэтому разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции.

Вирусолог Александр Лукашев. Фото: Личный архив

Вирусолог Александр Лукашев.Фото: Личный архив

В ТЕМУ

Чем тяжелее протекает болезнь, тем крепче иммунитет?

Один из методов, который сейчас используют у нас в стране и других странах мира для лечения тяжелобольных COVID-19 — переливание плазмы крови выздоровевших пациентов. В такой сыворотке содержатся защитные иммунные клетки-антитела. И они помогают бороться с инфекцией.

Однако на недавнем совещании по эпидситуации у президента академик Александр Гинцбург сообщил: оказалось, что только у трети переболевших в сыворотке крови достаточно иммунных антител, чтобы помочь в лечении тяжелобольных COVID. Почему же так много, целых две трети доноров в этом случае не подходят?

- Это обычное явление для многих инфекций, - поясняет вирусолог, доктор медицинских наук Александр Лукашев. - Так или иначе иммунный ответ есть у всех переболевших. Но чтобы использовать их сыворотку крови для лечения, антител должно быть достаточно много.

- И почему их достаточно только у трети переболевших?

- Потому же, почему кто-то ростом метр девяносто, а кто-то метр шестьдесят. Люди все разные. Это особенности организма. Также возможна взаимосвязь с тяжестью инфекции. Если болезнь протекала тяжело и с ярко выраженными симптомами, то обычно все-таки иммунный ответ более выраженный.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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