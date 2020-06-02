2020-06-02T17:25:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса

Представитель организации заявила, что нельзя забывать про коронавирусную инфекцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавирусаВ ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавирусаФото: Светлана Макеева
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Сила второй волны пандемии коронавирусной инфекции будет зависеть от того, насколько быстро будут изолированы инфицированные, и лечить пациентов, выявлять 90% контактов и помещать их в карантин в течение 72 часов. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и предупредила, что забывать про новый вирус нельзя

«Будем ли мы наблюдать низкий уровень передачи или крупные "взрывы", зависит от подготовки системы и умения всего общества распознать, когда начинается подъем случаев. Многое зависит от готовности и доверия, чтобы быстро реагировать», - сообщила представитель ВОЗ в интервью порталу стопкоронавирус.рф и

Вуйнович отметила, что необходимо уметь принимать другие меры социального дистанцирования «в различных масштабах» и иметь достаточные ресурсы для лечения заболевания.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее предупредил о возможности наступления второй волны коронавируса и привел данные эксперта, согласно которым COVID-19 может вернуться в осенний период - с октября по ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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