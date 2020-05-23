2020-05-23T02:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса в России

Заболевание может снова вернуться в страну [видео]
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил граждан о второй волне распространения коронавирусной инфекции среди населения. Об этом он рассказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Глава государства отметил, что согласно подсчетам специалистов болезнь может вернуться в осенний период текущего года, ориентировочно с октября по ноябрь.

- Постепенно выходя из режима ограничений, в которых мы в значительной степени еще живем и сегодня, нам нужно и важно учитывать: в России возможна новая волна коронавируса - с октября по ноябрь, - заявил российский лидер.

Владимир Путин призвал специалистов министерства здравоохранения РФ быть готовыми к такому варианту развития эпидемиологической ситуации. Кроме того, по словам главы государства, уже сейчас следует начать подготовку к восстановлению работы медучреждений в полном объеме после того, как завершится эпидемия коронавируса в стране.

Напомним, согласно последним данным на территории Российской Федерации врачами выявлены более 326 тысяч заболевших, выздоровели - 99 825 пациентов, умерли - 3 249 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких, по сравнению с показателями других стран мира. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия наконец-то вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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