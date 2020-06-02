Россияне стали больше пить, пережидая пандемию
Пережидая пандемию по домам россияне стали больше пить. Продажи алкоголя в апреле выросли на 5,16 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА).
Если говорить про литраж, то без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, было продано 17,1 млн декалитров.
Больше всего во время изоляции выросли продажи виски – плюс 22,7 процентов, ликеро-водочных изделий, крепостью свыше 25 градусов - 27,4%. А вот потребление водки увеличилось всего на 9,6%, вина – 9%.
Регионы, где пили больше всего:
Московская область – 39,5%,
Калужская область – 40,5%,
Ленинградская область – 47,7%.
То, что увеличение продаж пришлось на регионы, эксперты объясняют стремлением россиян перебраться на дачи и в частные дома. Во время режима самоизоляции многие предпочли покинуть московские квартиры и поэтому уровень продаж спиртного в столице несколько сократился, пишет «Российская газета».
ИСТОЧНИК KP.RU
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