Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 июня 2020 года составило 40 455 человека

3 Июнь 2020 2020-06-02T21:01:11+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 июня 2020 года

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По последним данным в Московской области за сутки выявили 732 новых случая заболевания коронавирусом. Всего же за период пандемии – 40 455 человека.

Больше всего заболевших за сутки в Коломне (+38), Королеве (+36), Жуковском (+26), Егорьевске (+22), Электростали (+52).

- Всего в Московской области скончались 495 человек, вылечились – 8809 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на прошлой неделе количество госпитализации пациентов с коронавирусом стал снижаться, а количество выписанных стало больше.

- Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима, — сказал Андрей Воробьев.

Напомним, что в Подмосковье с 3 июня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, но работать они будут по новым санитарно-эпидемиологическим правилам (регулярная дезинфекция, сотрудники должны быть в защитных средствах). Следующими могут открыться торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU