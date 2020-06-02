2020-06-02T21:52:57+03:00
Политика

МИД РФ: ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем

В ведомстве прокомментировал жестокость американской полиции в отношении продюсера Sputnik в США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американские полицейские выстрелили в продюсера SputnikАмериканские полицейские выстрелили в продюсера SputnikФото: REUTERS
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Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение американской полиции с продюсером агенства Sputnik Николь Руссел как недружественный шаг и требует от властей США не допускать полицейского произвола по отношению к журналистам. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России и отметили ухудшение ситуации с правами СМИ в Штатах.

«Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в ходе протестов в Вашингтоне полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера агенства Sputnik, которая освещавшую происходящие у Белого дома и предъявила пресс-карту. Руссел рассказала, что когда она сообщила, что является представителем СМИ, правоохранители закричали «Подкрепление!» и стали кидать светошумовые гранаты, следы от которых остались у нее на бедре и животе, а позже выстрелили резиновой пулей.

МИД РФ призвало профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на инцидент.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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