Подготовят новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:06:16+03:00

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Минобрнауки России совместно с вузами страны выработает к 1 сентября новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, отметив сложность дистанционного формат работы

«Мы, с одной стороны, в условиях пандемии перешли на дистанционный формат, но у нас работали общежития, и мы понимаем, что с 1 сентября все бы хотели работать в нормальном формате ... Требования с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учетом лучших практик российских ... мы обязательно к 1 сентября выработаем», - заявил глава Минобрнауки в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Фальков отметил, что прежде всего необходимо проанализировать опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции повлияла на поступление в вузы – были изменены сроки подачи документов в высшие учебные заведения в 2020 году. Впервые приемная кампания стартует до окончания основного этапа ЕГЭ - с 20 июня до 17 августа. При этом, как писал сайт kp.ru, большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем учебном году

ИСТОЧНИК KP.RU