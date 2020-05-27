2020-05-27T10:06:28+03:00
Общество

Названы сроки подачи документов вузы в 2020 году

Впервые приемная кампания в вузах стартует до окончания основного этапа ЕГЭ
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Миноборнауки назвали сроки подачи документов в вузы.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в 2020 году переносили дважды. Но сроки проведения приемной кампании решили из-за этого не сдвигать - подать документы в вуз можно будет с 20 июня до 17 августа. Впервые заявления будут принимать до окончания основного этапа ЕГЭ.

-Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении. Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление,- заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире Первого канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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