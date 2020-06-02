Названа дата отключения горячей воды в Москве

2 Июнь 2020 2020-06-02T23:25:59+03:00

Узнать о других предстоящих изменениях в водоснабжении граждане могут в специальном онлайн-сервисе

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Москвичи смогут узнать подробный график отключения горячей воды в столице при помощи специального информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В этом году изменения в подаче водоснабжения начнутся с 1 июля. Срок выполнения плановых работ не превысит десяти дней.

Сообщается, что чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет доступна информация о датах начала и завершения работ коммунальными службами.

ИСТОЧНИК KP.RU