Названа дата отключения горячей воды в Москве
Москвичи смогут узнать подробный график отключения горячей воды в столице при помощи специального информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
В этом году изменения в подаче водоснабжения начнутся с 1 июля. Срок выполнения плановых работ не превысит десяти дней.
Сообщается, что чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет доступна информация о датах начала и завершения работ коммунальными службами.
ИСТОЧНИК KP.RU