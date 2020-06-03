2020-06-03T00:35:57+03:00
Политика

Путин утвердил условие применения ядерного оружия

Такой тип оружия Россия рассматривает исключительно как средство сдерживания
Юлия КЕКОВА
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Путин утвердил условие применения ядерного оружияПутин утвердил условие применения ядерного оружияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Использование ядерного оружия Россия рассматривает в качестве исключительного средства сдерживания, а его применение признается только в случае крайней меры. Об этом говорится в основах политики РФ в области ядерного сдерживания, которую 1 июня принял президент Владимир Путин.

- Основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, ядерное сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против Российской Федерации и ее союзников, - говорится в документе.

К основным опасностям, согласно документу, относятся наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на границах Российской Федерации или ее союзников, развертывание ими ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия, а также создание и размещение в космосе ПРО или ударных систем.

В этот список вошло и значение опасности наличия у стран ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также само размещение оружия такого типа на территории неядерных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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