Путин одобрил план восстановления экономики

3 Июнь 2020 2020-06-03T02:07:14+03:00

Глава государства поручил реализовать все мероприятия в течение двух лет

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным план по восстановлению экономики страны.

Необходимая процедура его применения включают в себя 3 этапа, состоят из 9 разделов, 30 приоритетных направлений и 500 иных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На восстановление экономики России дали два года: что в себя включает Общенациональный план действий

«Комсомолка» собрала основные положения нового экономического курса страны, который правительство представило президенту (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU