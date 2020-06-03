Путин одобрил план восстановления экономики
Глава государства поручил реализовать все мероприятия в течение двух лет
Путин одобрил план восстановления экономикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным план по восстановлению экономики страны.
Необходимая процедура его применения включают в себя 3 этапа, состоят из 9 разделов, 30 приоритетных направлений и 500 иных мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU