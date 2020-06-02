Два года на восстановление экономики: что в себя включает Общенациональный план действий

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту объемный документ под названием «Общенациональный план действий». Он определяет экономический курс страны на ближайшие два года и меры по восстановлению экономики после пандемии.

План масштабный: 3 этапа, 9 разделов, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий. Часть мер в правительстве уже озвучивали и даже стали применять. А часть еще только планируют запустить в работу. «Комсомолка» выделила главные тезисы, которые коснутся граждан и бизнеса, а также повлияют на всю экономику.

1. ПЛАН РАЗБИТ НА ТРИ ЭТАПА

№ 1 Стадия адаптации (июнь - сентябрь 2020 года)

№ 2 Стадия восстановления (октябрь 2020 - июнь 2021)

№ 3 Стадия активного роста (июль - декабрь 2021 года)

Цель - выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития (нацпроектов).

2. ТРИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Три главных показателя достижения цели, которые должны быть достигнуты к концу 2021 года:

- Устойчивый рост реальных доходов населения

- Снижение безработицы до 5%

- Рост ВВП на 2,5% в год

3. СКОЛЬКО СТОИТ?

Стоимость Плана - 5 триллионов рублей, озвучил Михаил Мишустин.

Деньги возьмут их трех источников:

- Фонд национального благосостояния (в нем сейчас 12 трлн)

- Остатки на бюджетных счетах с прошлого года (1 трлн)

- Заимствования через гособлигации (1,5 - 2 трлн в этом году)

4. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНЫ:

Всего в плане упоминается несколько сотен различных нововведений, которые призваны упростить жизнь людей и бизнеса в нашей стране. «КП» перечисляет только основные из них.

Для людей

- Повысится минимальное пособие по безработице (до 4500 рублей), а максимальное (12 130 рублей) сохранится еще на три месяца - до конца лета.

- Появится социальное казначейство. Оно будет заведовать всей социальной поддержкой нуждающимся. Помощь будут оказывать в беззаявительном порядке.

- Расширятся и увеличатся пособия для семей с детьми. Окажут помощь безработным родителям.

- Можно будет работать удаленно без потери дохода и без дополнительных соглашений к трудовому договору.

- Появится платформа «Гостех». Она станет единой системой взаимодействия граждан и государства.

- Процедуру банкротства гражданина сделают внесудебной и бесплатной.

- Высшее образование обещают сделать полностью бесплатным к 2024 году.

Для малого и среднего бизнеса

- Дадут отсрочки по выплатам налогов и социальных платежей, а также освободят от налогов за второй квартал и предоставят кредитные каникулы.

- Компании из пострадавших отраслей получат субсидии для выплаты зарплат и беспроцентные кредиты с возможностью их списания через год.

- Самозанятым вернут налоги, уплаченные за прошлый год, и дадут налоговый вычет в размере МРОТ на 2020 год.

- Страховые взносы для сотрудников в сфере МСП снизят с 30 до 15%, а фиксированный взнос для ИП не будут индексировать в 2021 году.

- Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца 2021 года.

- Работников можно будет нанимать на почасовую оплату и на договор с коротким сроком - до трех месяцев. Это выведет зарплаты из тени.

- Работодателям возместят часть затрат на проведение общественных и временных работ.

Другие приоритеты

- Поддержат наиболее пострадавшие сферы. Авиаотрасли дадут 35 млрд рублей.

- Улучшат деловой климат и будут стимулировать инвестиции (в том числе с помощью налогового вычета).

- Отношения государства и бизнеса максимально переведут в цифровую плоскость.

- Запустят крупнейшие инвестиционные проекты (по строительству дорог, мостов, аэродромов). Это поддержит занятость и создаст мультипликативный эффект в экономике.

- Продолжится работа по регуляторной гильотине, то есть отмене бессмысленных требований к бизнесу. Проверять будут только те сферы, где есть серьезная опасность для жизни и здоровья людей.

- Будут стимулировать ускоренное «разумное» импортозамещение и поддерживать экспортеров для выхода на внешние рынки в режиме «одного окна».

- «Продовольствие для России и мира». Планируется активно развивать агропромышленный комплекс.

- «Открой Россию». Ускоренное развитие внутреннего и въездного туризма. Гостиницам снизят НДС до 7% и дадут другие льготы.

- Инвестиции в здравоохранение. Поставлена цель создать передовую фарминдустрию и обеспечить всех граждан лекарствами и медпомощью.