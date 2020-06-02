Два года на восстановление экономики: что в себя включает Общенациональный план действий
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту объемный документ под названием «Общенациональный план действий». Он определяет экономический курс страны на ближайшие два года и меры по восстановлению экономики после пандемии.
План масштабный: 3 этапа, 9 разделов, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий. Часть мер в правительстве уже озвучивали и даже стали применять. А часть еще только планируют запустить в работу. «Комсомолка» выделила главные тезисы, которые коснутся граждан и бизнеса, а также повлияют на всю экономику.
1. ПЛАН РАЗБИТ НА ТРИ ЭТАПА
№ 1 Стадия адаптации (июнь - сентябрь 2020 года)
№ 2 Стадия восстановления (октябрь 2020 - июнь 2021)
№ 3 Стадия активного роста (июль - декабрь 2021 года)
Цель - выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития (нацпроектов).
2. ТРИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Три главных показателя достижения цели, которые должны быть достигнуты к концу 2021 года:
- Устойчивый рост реальных доходов населения
- Снижение безработицы до 5%
- Рост ВВП на 2,5% в год
3. СКОЛЬКО СТОИТ?
Стоимость Плана - 5 триллионов рублей, озвучил Михаил Мишустин.
Деньги возьмут их трех источников:
- Фонд национального благосостояния (в нем сейчас 12 трлн)
- Остатки на бюджетных счетах с прошлого года (1 трлн)
- Заимствования через гособлигации (1,5 - 2 трлн в этом году)
4. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНЫ:
Всего в плане упоминается несколько сотен различных нововведений, которые призваны упростить жизнь людей и бизнеса в нашей стране. «КП» перечисляет только основные из них.
Для людей
- Повысится минимальное пособие по безработице (до 4500 рублей), а максимальное (12 130 рублей) сохранится еще на три месяца - до конца лета.
- Появится социальное казначейство. Оно будет заведовать всей социальной поддержкой нуждающимся. Помощь будут оказывать в беззаявительном порядке.
- Расширятся и увеличатся пособия для семей с детьми. Окажут помощь безработным родителям.
- Можно будет работать удаленно без потери дохода и без дополнительных соглашений к трудовому договору.
- Появится платформа «Гостех». Она станет единой системой взаимодействия граждан и государства.
- Процедуру банкротства гражданина сделают внесудебной и бесплатной.
- Высшее образование обещают сделать полностью бесплатным к 2024 году.
Для малого и среднего бизнеса
- Дадут отсрочки по выплатам налогов и социальных платежей, а также освободят от налогов за второй квартал и предоставят кредитные каникулы.
- Компании из пострадавших отраслей получат субсидии для выплаты зарплат и беспроцентные кредиты с возможностью их списания через год.
- Самозанятым вернут налоги, уплаченные за прошлый год, и дадут налоговый вычет в размере МРОТ на 2020 год.
- Страховые взносы для сотрудников в сфере МСП снизят с 30 до 15%, а фиксированный взнос для ИП не будут индексировать в 2021 году.
- Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца 2021 года.
- Работников можно будет нанимать на почасовую оплату и на договор с коротким сроком - до трех месяцев. Это выведет зарплаты из тени.
- Работодателям возместят часть затрат на проведение общественных и временных работ.
Другие приоритеты
- Поддержат наиболее пострадавшие сферы. Авиаотрасли дадут 35 млрд рублей.
- Улучшат деловой климат и будут стимулировать инвестиции (в том числе с помощью налогового вычета).
- Отношения государства и бизнеса максимально переведут в цифровую плоскость.
- Запустят крупнейшие инвестиционные проекты (по строительству дорог, мостов, аэродромов). Это поддержит занятость и создаст мультипликативный эффект в экономике.
- Продолжится работа по регуляторной гильотине, то есть отмене бессмысленных требований к бизнесу. Проверять будут только те сферы, где есть серьезная опасность для жизни и здоровья людей.
- Будут стимулировать ускоренное «разумное» импортозамещение и поддерживать экспортеров для выхода на внешние рынки в режиме «одного окна».
- «Продовольствие для России и мира». Планируется активно развивать агропромышленный комплекс.
- «Открой Россию». Ускоренное развитие внутреннего и въездного туризма. Гостиницам снизят НДС до 7% и дадут другие льготы.
- Инвестиции в здравоохранение. Поставлена цель создать передовую фарминдустрию и обеспечить всех граждан лекарствами и медпомощью.
План восстановления экономики предполагает три этапа, сообщил Мишустин Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU