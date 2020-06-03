Цена нефти Brent начала расти
В среду, 3 июня, цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года начала расти. Стоимость фьючерса увеличилась до 40,09 долларов за баррель.
В процентом соотношении нефть подорожала на 1,31 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE в Лондоне. Такая же цена на смесь последний раз была зафиксирована 6 марта 2020 года.
Тем временем, стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле выросла на 2,47%. По состоянию на 4:00 по мск, ее стоимость составила 37,7 долларов за баррель.
Ранее сайт kp.ru писал, что в начале марта цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса. Основными причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и сокращение спроса на нефтедобычу из-за пандемии коронавируса.
12 апреля страны-участницы ОПЕК+ все-таки смогли договориться о сокращении добычи сырья в общей сложности на 9,7 миллионов баррелей в сутки в мае-июне текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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