2020-06-03T05:19:50+03:00
Экономика

Цена нефти Brent начала расти

Стоимость черного золота за баррель увеличилась впервые с 6 марта 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Цена нефти Brent начала растиЦена нефти Brent начала растиФото: REUTERS
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В среду, 3 июня, цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года начала расти. Стоимость фьючерса увеличилась до 40,09 долларов за баррель.

В процентом соотношении нефть подорожала на 1,31 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE в Лондоне. Такая же цена на смесь последний раз была зафиксирована 6 марта 2020 года.

Тем временем, стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле выросла на 2,47%. По состоянию на 4:00 по мск, ее стоимость составила 37,7 долларов за баррель.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале марта цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса. Основными причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и сокращение спроса на нефтедобычу из-за пандемии коронавируса.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ все-таки смогли договориться о сокращении добычи сырья в общей сложности на 9,7 миллионов баррелей в сутки в мае-июне текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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