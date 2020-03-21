2020-03-21T15:12:06+03:00
Экономика

Эксперты: Падение спроса на нефть – это катастрофа, мир отбросило к уровню 1960-х

Нефтяная война меркнет на фоне последствий пандемии
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Цены, вероятно, опустятся до такого уровня, что вынудят некоторых производителей прекратить добычуЦены, вероятно, опустятся до такого уровня, что вынудят некоторых производителей прекратить добычуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Катастрофическое падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса намного важнее чем широко обсуждаемая нефтяная война. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценкам издания, мировой спрос на энергоносители снизился на пятую часть. Ведь границы закрыты, люди никуда не ездят и не летают. Провал буквально по всем фронтам: миру уже не нужно столько авиационного керосина, потому что рейсы отменяются сотнями. Lufthansa в ближайшее время будет использовать всего около 50 из своих 763 самолетов, ее расписание вернулось к уровню 1955 года. Во многих странах продается меньше бензина, потому что люди боятся выходить из дома.

- В короткие сроки спрос был уничтожен, - не особо стесняется в выражениях один из самых успешных нефтяных трейдеров последних лет Энди Холл.

Эксперты оценивают падение спроса на черное золото по-разному. Разброс прогнозов – от 10 до 20 миллионов баррелей в сутки. И даже если спрос восстановится к середине года, по итогам 2020-го, скорее всего, все равно будет зафиксировано рекордное падение спроса на нефть с 1960-х. За более ранние сроки у нас просто нет надежных данных.

Как пишет Bloomberg, падение спроса из-за коронавируса не сопоставимо с сокращением добычи, о котором не сумели договориться страны в формате ОПЕК+. Напомним, тогда речь шла о 1,5 млн баррелей в сутки.

- Сокращение добычи не предотвратило бы глобальную инвентаризацию цен на рынке, - уверен нефтяной аналитик Goldman Sachs Дэмиэн Корвэйлин. – Цены, вероятно, опустятся до такого уровня, что вынудят некоторых производителей прекратить добычу.

Единственное светлое пятно на этом безрадостном фоне, как ни странно, Китай. Просто там уже «переболели» коронавирусом, активность понемногу восстанавливается, а вместе с ней и спрос на топливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не драматично»: Сечин впервые прокомментировал разрыв сделки с ОПЕК и обвал цен на нефть

Глава «Роснефти» заявил, что нефти на разведанных месторождениях хватит на 22 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек
Чингачгук - Гойко Митич сидит в карантине по коронавирусу в Германии
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус
Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Стало известно, кто озвучил Муслима Магомаева в биографическом сериале
Более 20 тысяч человек решились заразиться вирусами в поисках вакцины
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран
ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно из-за коронавируса
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом