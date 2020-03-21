Эксперты: Падение спроса на нефть – это катастрофа, мир отбросило к уровню 1960-х

Катастрофическое падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса намного важнее чем широко обсуждаемая нефтяная война. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценкам издания, мировой спрос на энергоносители снизился на пятую часть. Ведь границы закрыты, люди никуда не ездят и не летают. Провал буквально по всем фронтам: миру уже не нужно столько авиационного керосина, потому что рейсы отменяются сотнями. Lufthansa в ближайшее время будет использовать всего около 50 из своих 763 самолетов, ее расписание вернулось к уровню 1955 года. Во многих странах продается меньше бензина, потому что люди боятся выходить из дома.

- В короткие сроки спрос был уничтожен, - не особо стесняется в выражениях один из самых успешных нефтяных трейдеров последних лет Энди Холл.

Эксперты оценивают падение спроса на черное золото по-разному. Разброс прогнозов – от 10 до 20 миллионов баррелей в сутки. И даже если спрос восстановится к середине года, по итогам 2020-го, скорее всего, все равно будет зафиксировано рекордное падение спроса на нефть с 1960-х. За более ранние сроки у нас просто нет надежных данных.

Как пишет Bloomberg, падение спроса из-за коронавируса не сопоставимо с сокращением добычи, о котором не сумели договориться страны в формате ОПЕК+. Напомним, тогда речь шла о 1,5 млн баррелей в сутки.

- Сокращение добычи не предотвратило бы глобальную инвентаризацию цен на рынке, - уверен нефтяной аналитик Goldman Sachs Дэмиэн Корвэйлин. – Цены, вероятно, опустятся до такого уровня, что вынудят некоторых производителей прекратить добычу.

Единственное светлое пятно на этом безрадостном фоне, как ни странно, Китай. Просто там уже «переболели» коронавирусом, активность понемногу восстанавливается, а вместе с ней и спрос на топливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не драматично»: Сечин впервые прокомментировал разрыв сделки с ОПЕК и обвал цен на нефть

Глава «Роснефти» заявил, что нефти на разведанных месторождениях хватит на 22 года (подробности)