В Москве впервые за полтора месяца за сутки выявлено меньше 2 000 новых заражённых коронавирусом
Число новых заболевших составило 1 842 человека
Впервые с 18 апреля в Москве число заболевших коронавирусом меньше 2000 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число новых выявленных за сутки заражённых коронавирусом в Москве впервые за полтора месяца составило меньше двух тысяч человек. Сегодня в столице зафиксировали 1 842 новых пациентов с COVID-19. Последний раз ежесуточная статистика была ниже двух тысяч 18 апреля, когда за сутки число заражённых увеличилось на 1 959 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU