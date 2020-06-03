В Москве впервые за полтора месяца за сутки выявлено меньше 2 000 новых заражённых коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:04:05+03:00

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Число новых выявленных за сутки заражённых коронавирусом в Москве впервые за полтора месяца составило меньше двух тысяч человек. Сегодня в столице зафиксировали 1 842 новых пациентов с COVID-19. Последний раз ежесуточная статистика была ниже двух тысяч 18 апреля, когда за сутки число заражённых увеличилось на 1 959 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU