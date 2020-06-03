Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:32:08+03:00

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Наталья Касперская, глава правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" и Валентин Макаров, президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" обратились к российскому правительству с просьбой включить сферу информационных технологий в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Они направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину.

- Ассоциации обращаются к Вам с просьбой поддержать предоставление IT-отрасли следующих срочных мер государственной поддержки: признать отечественную IT-отрасль пострадавшей от коронавируса, что будет означать возможность получения IT-компаниями уже принятых государством мер поддержки для пострадавших отраслей; провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию, за 2020 год на следующие 4 года - 2021-2024 годы; поддержать и/ или субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис, - передаёт ТАСС фрагмент письма к Мишустину.

ИСТОЧНИК KP.RU