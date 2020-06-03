2020-06-03T15:29:26+03:00
Общество

Минпромторг предлагает сформировать резерв масок на сумму до 15 млрд рублей

В резерв также войдут защитные костюмы, респираторы и другие средства индивидуальной защиты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг предлагает сформировать резерв масок на сумму до 15 млрд рублейМинпромторг предлагает сформировать резерв масок на сумму до 15 млрд рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Минпромторг предлагает сформировать в России резерв масок, костюмов и других средств защиты на сумму до 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

В ходе совещания по ситуации в легкой промышленности с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что ранее российский лидер обозначил необходимость формирования резерва средств индивидуальной защиты. Мантуров сообщил, что Минпромторг проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и считает возможным заложить до 15 миллиардов рублей для соответствующего резерва.

«Это и маски, защитные костюмы, респираторы. Ну, и помимо этого, считаем возможным включить в этот перечень еще многоразовые очки, перчатки и антисептики, помимо легпрома», - отметил он.

Напомним, накануне в Минпромторге сообщили о снижении цен на медицинские маски в России. Если в феврале стоимость одной маски была в среднем 55 рублей, то теперь ее можно купить за 18 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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