Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:36:43+03:00

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В Минпромторге заявили о снижении цен на медицинские маски в России. Если в феврале стоимость одной маски была в среднем 55 рублей, то теперь ее можно купить за 18 рублей.

- Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. И мы прогнозируем дальнейшее снижение, - сказал глава министерства Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что за день в России производят около 9 миллионов защитных масок. Причем во время пандемии увеличилось количество мест, где их можно купить. Владельцы торговых сетей сами вышли в Минпромторг с предложением продавать маски. Так что теперь этот важный для каждого региона товар можно приобрести не только в аптеках, но и на кассах больших магазинов.

Маски носить во время эпидемии обязательно в общественных местах, без них могут не пустить в автобус или откажутся обслуживать на кассе магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU