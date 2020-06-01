2020-06-01T14:36:43+03:00
Общество

Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

В Минпромторге ожидают дальнейшего снижения
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России производят около 9 миллионов масок в суткиВ России производят около 9 миллионов масок в суткиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Минпромторге заявили о снижении цен на медицинские маски в России. Если в феврале стоимость одной маски была в среднем 55 рублей, то теперь ее можно купить за 18 рублей.

- Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. И мы прогнозируем дальнейшее снижение, - сказал глава министерства Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что за день в России производят около 9 миллионов защитных масок. Причем во время пандемии увеличилось количество мест, где их можно купить. Владельцы торговых сетей сами вышли в Минпромторг с предложением продавать маски. Так что теперь этот важный для каждого региона товар можно приобрести не только в аптеках, но и на кассах больших магазинов.

Маски носить во время эпидемии обязательно в общественных местах, без них могут не пустить в автобус или откажутся обслуживать на кассе магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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