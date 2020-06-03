2020-06-03T16:16:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

При заболевании COVID-19 у пожилых людей может отсутствовать лихорадки, кашля или одышки.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилыхМинздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилыхФото: REUTERS
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У пожилых людей коронавирусная инфекция нового типа может протекать атипично, возможен бред, тахикардия или снижение артериального давления. При этом могут отсутствовать привычные симптомы - лихорадка, кашель или одышка. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению COVID-19, которые представил Минздрава России.

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 536 случаев новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 287 заболевших (то есть 38,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 432 277 инфицированных в 85 регионах.

Ранее доктор медицинских наук, главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении коронавируса. По словам специалиста, в случае обращения пациента без симптомов, медики пока не смогут точно оценить последствия перенесенного заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU

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