Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирусная инфекция нового типа может протекать атипично, возможен бред, тахикардия или снижение артериального давления. При этом могут отсутствовать привычные симптомы - лихорадка, кашель или одышка. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению COVID-19, которые представил Минздрава России.
«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 536 случаев новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 287 заболевших (то есть 38,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 432 277 инфицированных в 85 регионах.
Ранее доктор медицинских наук, главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении коронавируса. По словам специалиста, в случае обращения пациента без симптомов, медики пока не смогут точно оценить последствия перенесенного заболевания
ИСТОЧНИК KP.RU
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