Медики научились предсказывать тяжесть течения коронавируса у человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:17:38+03:00

Ученые надеются, что их открытие поможет эффективнее бороться с COVID-19

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Исследователи британского Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами из Германии нашли признак, связанный с наличием в крови человека определенных белковых биомаркеров. Его можно использовать для определения течения коронавируса у человека, говорят ученые.

«Тест, помогающий врачам предсказать, может ли состояние пациента с COVID-19 стать критическим или нет, был бы неоценимым. Так мы сможем управлять заболеванием. Надеемся, что выявленные нами биомаркеры приведут к разработке этих жизненно необходимых тестов», - сказал биолог Кристоф Месснер.

Уже известно, что инфицированные SARS-CoV-2 по-разному переносят болезнь. У кого-то может совсем не появиться симптомов, а кто-то сразу попадает в отделение интенсивной терапии с такими признаками, как: высокая температура, пневмония, сухой кашель и потеря вкусовых рецепторов.

Ученые заявили, что нашли 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у больных коронавирусной инфекцией. Они считают, что их открытие поспособствует созданию уникального теста, которые поможет врачам по всему миру определять возможную тяжесть болезни пациента. Это так же ускорит процесс назначения определенных препаратов и терапий для скоро выздоровления инфицированного COVID-19.

Напомним, что за последние сутки по данным сайта стопкороновирус.рф в России выявлено 8 536 заболевших в 84 регионах.

Также зафиксировано 178 летальных случаев.

За весь период пандемии в России скончалось 5 215 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 3 июня 2020 года выявлено 6 миллионов 433 тысяч случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU