Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:51:20+03:00

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Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о желании «ядерного пакта» с Россией, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеков напомнил о том, что истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, американский лидер заявил о желании «ядерного пакта» с Россией и назвал вопрос о «безопасном атоме» самой большой проблемой, которая есть в мире. При этом ранее президент России Владимир Путин сообщил, что так и не удалось начать серьёзных переговоров по данному договору с США и напомнил, что срок действия соглашения истекает в 2021

Напомним, договор о СНВ-3 остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении военной мощи. Действие договора истекает в феврале 2021 года, и пока американская сторона не объявила о намерение его продлевать.

ИСТОЧНИК KP.RU