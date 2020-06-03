Трамп хочет «ядерного пакта» с Россией

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:38:52+03:00

Американский лидер назвал вопрос о «безопасном атоме» самой большой проблемой, которая есть в мире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «ядерного пакта» с Россией и назвал вопрос о безопасном атоме самой большой проблемой, которая есть в мире

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», - сказал американский лидер в интервью радио Fox,

Глава Белого дома также заявил о необходимости участия России в саммите G7. По его словам, присутствие российской стороны требует здравый смысл и облегчит решение многих проблем.

Напомним, в 2021 году истекает действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что так и не удалось начать серьёзных переговоров по данному договору с американской стороной.

Накануне, в Сенате США решили предусмотреть действия в случае нежелания Трампа продлить СНВ-3. Член комитета Cената по международным Боб Менендес делам внесен законопроект об ограничении возможностей главы Белого дома предпринимать «действия, наносящие ущерб» договору, «который сдерживают стратегические ядерные силы России».

ИСТОЧНИК KP.RU