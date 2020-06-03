ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей
Экологический ущерб водным объектам на Таймыре после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может превысить 6 млрд рублей. Такие оценки дали эксперты Гринпис России.
Как писал сайт kp.ru, авария произошла из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3. Это привело к загрязнению около 100 тысяч кв. м. разлившимся топливом, 20 тысяч тонн которого утекло в местные реки и озеро. По оценкам Роспотребнадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн.
ЧП в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального характера. В Минприроды сообщил, что компания не сможет ликвидировать последствия аварии своими силами и потребуется помощь МЧС с привлечением армии.
ИСТОЧНИК KP.RU