ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:25:19+03:00

В результате аварии несколько тысяч тонн топлива утекло в водные объекты на Таймыре

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Экологический ущерб водным объектам на Таймыре после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске может превысить 6 млрд рублей. Такие оценки дали эксперты Гринпис России.

Как писал сайт kp.ru, авария произошла из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3. Это привело к загрязнению около 100 тысяч кв. м. разлившимся топливом, 20 тысяч тонн которого утекло в местные реки и озеро. По оценкам Роспотребнадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн.

ЧП в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального характера. В Минприроды сообщил, что компания не сможет ликвидировать последствия аварии своими силами и потребуется помощь МЧС с привлечением армии.

ИСТОЧНИК KP.RU