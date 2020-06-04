2020-06-03T22:42:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года увеличилось до 91 654 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 4 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Иван МАКЕЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года увеличилось до 91 654 человек. За сутки из столичных больниц были выписаны врачами 3 385 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В столице, как и в целом по стране, становится наиболее благоприятная ситуация с covid-19. Медики вылечили более 195 тысяч пациентов, пик по заболеваемости пройден, а регионы приступили к снятию ограничений.

К слову, в Москве с 3 июня открылись салоны красоты и парикмахерские, чья площадь не превышает 400 квадратных метров. Принимать посетителей они могут не в полном объеме. Причиной этому служат рекомендации, в том числе необходимость соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Ранее сайт kp.ru писал, что в столице открылись парки, а гражданам разрешили заниматься спортом на свежем воздухом, правда, в определенные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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