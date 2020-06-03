2020-06-03T19:25:45+03:00
Общество

С 3 июня 2020 года в Московской области открылись парикмахерские: какие заведения и как будут работать

Салоны будут работать с учетом соблюдения масочного режима
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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С 3 июня в Подмосковье открылись парикмахерские. салоны красоты, бани сауны, массажные салоны и солярии. Но начали работать не все заведения, а только те, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и имеется отдельный вход. Кроме того, перед открытием они должны были поставить в известность органы местного самоуправления.

Ранее о решении открыть парикмахерские объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что салоны будут работать "при условии соблюдения масочного режима и стандартов безопасности".

Напомним, кроме парикмахерских, с 3 июня в Подмосковье также начали работать библиотеки. Но они пока только выдают книги, а читальные залы остаются закрытыми. Кроме того, проезд в общественном транспорте вновь можно оплачивать банковской картой.

Перед этим в области были открыты все парки. С 29 мая в них можно гулять с соблюдением социальной дистанции и в масках. При этом спортивные и детские площадки по-прежнему закрыты.

В Подмосковье действует масочный режим. За отсутствие маски в общественном месте или транспорте нарушителю грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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