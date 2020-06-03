Зеленский нарушил карантин и пошел пить кофе

3 Июнь 2020 2020-06-03T23:49:54+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, введенный в стране в связи с распространением коронавируса, и отправился кафе в Хмельницком. Фотография с посещения главы государства заведения опубликована в инстаграме в аккаунте офиса украинского лидера.

На снимке Зеленский запечатлен в компании нескольких мужчин. Он сидит за столиком внутри кафе и пьет кофе. При этом ресторанам и кафе на Украине разрешено принимать посетителей лишь с 5 июня, а на самом президенте и тех, кто находился рядом с ним нет масок.

op_ukraine Владимир Зеленский нарушил карантин и без маски посетил кафе, выпив кофе

ИСТОЧНИК KP.RU