Зеленский нарушил карантин и пошел пить кофе
Украинского президента заметили в одном из кафе в Хмельницком
Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, введенный в стране в связи с распространением коронавируса, и отправился кафе в Хмельницком. Фотография с посещения главы государства заведения опубликована в инстаграме в аккаунте офиса украинского лидера.
На снимке Зеленский запечатлен в компании нескольких мужчин. Он сидит за столиком внутри кафе и пьет кофе. При этом ресторанам и кафе на Украине разрешено принимать посетителей лишь с 5 июня, а на самом президенте и тех, кто находился рядом с ним нет масок.
Владимир Зеленский нарушил карантин и без маски посетил кафе, выпив кофе
ИСТОЧНИК KP.RU