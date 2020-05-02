2020-05-03T00:22:14+03:00
В мире

Зеленский призвал сделать все для тщательного расследования трагедии в Одессе

Президент Украины назвал произошедшею 2 мая 2014 года трагедию "тяжелым эпизодом истории страны"
Юлия КЕКОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости тщательного и эффективного расследования для расследования трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом глава государства сообщил в субботу по случаю шестой годовщины со дня массового убийства и пожара в Доме профсоюзов.

- Убежден, что государство должно сделать все необходимое для обеспечения эффективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств того ужасного дня. Это необходимо, чтобы подобное больше никогда не повторилось, - говорится в опубликованном в социальных сетях заявлении Зеленского.

Украинский лидер отметил, что на данный момент в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов, среди них и имена виновных в гибели людей 2 мая 2014 года.

Президент назвал трагедию в Одессе "тяжелым эпизодом истории страны", о котором обязательно нужно помнить, если Украина действительно хочет и намерена строить современное и сильное государство.

Напомним, ранее сообщалось, что после смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.

В результате массовой драки палаточный городок был уничтожен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана", подожжен. По тем. кто пытался спастись от пожара радикалы открыли огонь на поражение. Жертвами той страшной трагедии для Украины в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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