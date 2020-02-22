На Украине нашли опасность "большую, чем коронавирус"

Заранее прошу меня извинить, но сегодняшний выпуск укрохроники будет вертеться вокруг одного сюжета – ситуации с коронавирусом на Украине. Реакция на него украинского общества позволяет предположить, что это уже не коронавирус, а какой-то «коровавирус», настолько неаппетитные «лепешки» вся эта история оставила на имидже страны. Обо всем, что сопровождало эвакуацию граждан Украины и иностранцев, имевших неосторожность вляпаться в украинскую «помощь», сказано и написано уже достаточно. Напомним лишь, что самолет с эвакуированными гражданами страны и иностранцами долго летал над Украиной, садился на дозаправку, его не хотели принимать, выходили на молебны, чтобы не пускать к себе «биоугрозу», а потом автобусы с людьми, которых везли в карантин, не пропускали на дороге, закидали камнями и палками, в том числе и те, в которых находились дети. Раздавались призывы поселить эвакуированных в Чернобыле, отправить к «москалям», а в госпитале Львова медицинский персонал дружно и воодушевленно заспивал гимн, узнав, что эвакуированных привезут не к ним.

45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые Санжары. А вокруг них бушуют страстиФото: REUTERS

Посмотрим, как по истечении нескольких дней реагируют на все это власти, как произошедшее оценивает активная часть местного гражданского общества. Извините, если будет все же много букв. Первый и незамедлительный вывод, который был сделан украинцами, пораженными совсем другим вирусом прямо в мозг, в отличие от обычного коронавируса, заключается в том, что …

Раздавались призывы поселить эвакуированных в Чернобыле, отправить к «москалям»Фото: REUTERS

СИЛЬНЕЕ ПУТИНА ВИРУСА НЕТ

Запомнившийся не только украинцам фляжкой в нагрудном кармане и мятой одеждой, а также неадекватными реакциями из-за алко…, пардон, «диабетических» приступов Петр Порошенко, занимавший должность президента Украины до избранного ныне на этот пост Владимира Зеленского, не смог оставить нацию в эту трудную минут без себя любимого. Петр Алексеевич, похоже, так и не справившись с очередным приступом, не приходя в сознание, как он и руководил Украиной в течение 5 предыдущих лет, разразился настоящим программным спичем в своих соцсетях.

Обитатели санатория стали заложниками ситуацииФото: REUTERS

- Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать, - заявил он. А чем Путин опаснее, да и, вообще, опасен?

- Владимир Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит, - начал перечислять Порошенко. - Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата.

Что интересно, Путин никогда не говорил ничего такого, к чему обращается воспаленный и уже, похоже, не имеющий никакого значения даже для медицинских опытов мозг Порошенко. Путин говорил в защиту русского языка, но никогда не обмолвился ни словом о том, что «украинского не должно существовать». Путин не мог утверждать и не утверждал, что «православная церковь должна быть только Московского патриархата», поскольку в мире существует более десятка православных канонических конфессий. И так далее. Но навязчивый бред Порошенко давно уже существует отдельно от логики и здравого смысла. Что характерно, как считают медики, для Delirium tremens – состояния психического расстройства, в просторечии именуемого «белой горячкой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762367" frameborder="0"></iframe> Кадры из санатория, где сейчас находятся эвакуированные из Уханя.

ЗАГОВОР КРЕМЛЯ И БАНКОВОЙ!

Косвенным доказательством расстройства всей команды Порошенко стал и его пресс-секретарь Цеголко. Обычно пресс-секретари озвучивают идеи и позиции своих ведомств руководителей, представляют их интересы в общении со СМИ, но для Украины норм не существует. Цеголко увидел заговор Путина и Зеленского против Украины в дате, когда на Незалежную эвакуировали украинцев из Китая – 20 февраля, в «День памяти жертв Майдана».

Вирус, и совсем не тот, что корона-, поразил головной мозг не только этих персонажей…Фото: REUTERS

- Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой (улица в Киеве, на которой находится официальная резиденция президента Украины – прим.авт.) или из Кремля спустили? – на полном серьезе вопрошает он.

Этот уже не просто белый, этот уже и совсем горячий, наверное. При том, что эвакуация обещалась именно Киевом несколько раз, постоянно переносилась и так далее, злобный Кремль овладел наивной Банковой и пошло-поехало. И нет у Путина больше дел, чем устраивать какие-то беспорядки в очередных украинских «васюках», о которых не подозревает не только большинство народа в России, но и на самой Украине мало кто знает.

Впрочем, вирус, и совсем не тот, что корона-, поразил головной мозг не только этих персонажей…

(Продолжение следует…)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине

45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые Санжары. А вокруг них бушуют страсти — горят покрышки, устраивают акции протеста, стянуты силы нацгвардии (подробности)