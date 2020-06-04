2020-06-04T04:15:33+03:00
Экономика

Эксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынком

Специалист рассказал, как изменится мир после коронавиурса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Эксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынкомЭксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынкомФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Кризис, вызванный пандемией коронавируса и введенными ограничениями, отражается не только на экономике страны, но и на кошельках граждан. Некоторые из россиян попали под сокращения или теперь получают зарплату меньше прежней.

Все это определенно сказывается на рынке потребления России, который сильно изменился вместе с моделью потребления людей.

По словам основателя и генерального директора Информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, возвращения к тому, что было до пандемии, не будет. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

- Будет новый рынок, будет новая модель потребления. Спрос на категорию "фреш" уже сейчас сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах, - отметил Федяков.

Также он добавил, что фактор цены на данный момент стал одним из ключевых в принятии решения о покупке для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названо лучшее время для покупки автомобиля
Эксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынком
В космических кораблях Илона Маска нашли российские детали
Экономисты назвали три сценария безработицы в России
О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики
Найдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Лукашенко отправил правительство в отставку
МЧС проверит системы оповещения по всей России
Стало известно о состоянии здоровья Трампа после ежегодного медосмотра
Умер Лев Мнухин, российский историк и литературовед
Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России
Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы
Зеленский нарушил карантин и пошел пить кофе
Заживо похороненный мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы
В Москве за сутки от коронавируса умерли 64 пациента
Ученый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусу
В ВОЗ допустили связь воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей
Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новую цель
Экс-полицейскому, причастному к гибели Флойда, предъявят обвинение в убийстве
«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»
Минздрав сообщил о тяжелом эпидемическом процессе в некоторых регионах России
ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей
Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки
На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов
Трамп назвал беспорядки из-за смерти темнокожего в США "печальной проблемой"
Пентагон выступил против подавления беспорядков военными