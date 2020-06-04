4 Июнь 2020 2020-06-04T04:15:33+03:00

Эксперт предрек России новую модель потребления и объяснил, что будет с рынком Фото: Михаил ПАТЛИС

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Кризис, вызванный пандемией коронавируса и введенными ограничениями, отражается не только на экономике страны, но и на кошельках граждан. Некоторые из россиян попали под сокращения или теперь получают зарплату меньше прежней.

Все это определенно сказывается на рынке потребления России, который сильно изменился вместе с моделью потребления людей.

По словам основателя и генерального директора Информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, возвращения к тому, что было до пандемии, не будет. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

- Будет новый рынок, будет новая модель потребления. Спрос на категорию "фреш" уже сейчас сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах, - отметил Федяков.

Также он добавил, что фактор цены на данный момент стал одним из ключевых в принятии решения о покупке для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU