Россияне стали покупать водку большими тарами
Во время режима самоизоляции россияне стали покупать алкоголь в большой таре. Это следует из исследования компании Nielsen.
Среди алкогольной продукции объемом выше одного литра покупатели проявили интерес к водке и виски. Сообщается, что за апрель 2020 года продажи первого напитка выросли на 19% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а второго - на 52%.
При этом до коронавируса спрос на большие упаковки постепенно сокращался в течение года. Так, например, с марта 2019 по апрель 2020 года продажи водки сократились почти на четверть (26%), виски потеряли всего 5%, пишут "Ведомости".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, стоит ли использовать водку в качестве антисептика. По данным Роскачества, использовать горячительный напиток чисто теоретически можно, но не нужно. По ГОСТу, водка должна иметь крепость от 37,5 до 56%, в то время когда эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется лишь от 60% содержания спирта и выше.
ИСТОЧНИК KP.RU