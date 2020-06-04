Россияне стали покупать водку большими тарами

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:06:48+03:00

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Во время режима самоизоляции россияне стали покупать алкоголь в большой таре. Это следует из исследования компании Nielsen.

Среди алкогольной продукции объемом выше одного литра покупатели проявили интерес к водке и виски. Сообщается, что за апрель 2020 года продажи первого напитка выросли на 19% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а второго - на 52%.

При этом до коронавируса спрос на большие упаковки постепенно сокращался в течение года. Так, например, с марта 2019 по апрель 2020 года продажи водки сократились почти на четверть (26%), виски потеряли всего 5%, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, стоит ли использовать водку в качестве антисептика. По данным Роскачества, использовать горячительный напиток чисто теоретически можно, но не нужно. По ГОСТу, водка должна иметь крепость от 37,5 до 56%, в то время когда эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется лишь от 60% содержания спирта и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU