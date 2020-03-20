2020-03-20T09:33:53+03:00
Общество

Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки

Содержание спирта в антисептике должно быть не менее 60 процентов
Юлия Кекова
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Чаще мойте руки с мылом.Чаще мойте руки с мылом.Фото: Shutterstock
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Роскачество рекомендует использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60%. Тереть руки такой жидкостью нужно около минуты. Об это сообщается на сайте организации.

Антисептики удобно использовать, если рядом нет мыла и воды, а руки нужно срочно продезинфицировать. Однако некоторые предпочитают не покупать средство в аптеках, и изготавливают его в домашних условиях по рецептам из интернета. Специалисты отмечают, что эффективность такого продукта не была доказана.

Использовать водку вместо антисептика чисто теоретически можно, но не нужно. Согласно российскому ГОСТу, водка должна иметь крепость от 37,5 до 56 процентов, тогда как эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется лишь от 60% содержания спирта.

- Ни Всемирная организация здравоохранения, ни российские службы по противодействию эпидемии не упоминают водку как одно из рекомендованных средств для профилактики с коронавирусом, - сообщили в Роскачестве.

Самым простым и эффективным средством для дезинфекции было и остается мытье рук с мыло. Только важно делать это правильно. Температура воды не имеет значения. Важную роль играет время и тщательность мытья. Специалисты советуют мылить руки не менее 30 секунд, уделяя внимание пространству между пальцев и ногтям.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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