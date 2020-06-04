Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси главу Госкомвоенпрома Романа Головченко

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:21:12+03:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Романа Головченко на пост премьер-министра страны. До того, как кандидатуру Головченко не утвердит Палата представителей, он формально будет исполняющим обязанности премьер-министра.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Александр Лукашенко подписал Указ об отставке действующего состава правительства, пообещав обойтись без революционных перестановок в кабмине.

Лукашенко отправил правительство в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU