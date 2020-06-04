СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске
Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте СКР.
Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске. Ранее следователи завели дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод).
Напомним, 29 мая из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлилось и попало на грунт и воду, загрязняя окружающую среду.
Вчера, 3 июня, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов разобраться в действиях должностных лиц в Норильске. Президент провёл экстренное совещание по экологической катастрофе.
Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.
ИСТОЧНИК KP.RU