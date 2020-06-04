СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:11:22+03:00

Уголовное дело о халатности возбудили из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте СКР.

Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске. Ранее следователи завели дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод).

Напомним, 29 мая из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлилось и попало на грунт и воду, загрязняя окружающую среду.

Вчера, 3 июня, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов разобраться в действиях должностных лиц в Норильске. Президент провёл экстренное совещание по экологической катастрофе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783011" frameborder="0"></iframe> Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU