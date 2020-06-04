2020-06-04T12:11:22+03:00
Происшествия

СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске

Расследование проведут из-за несвоевременного информирования о произошедшем
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Уголовное дело о халатности возбудили из-за несвоевременного информирования о ЧП в НорильскеУголовное дело о халатности возбудили из-за несвоевременного информирования о ЧП в НорильскеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте СКР.

Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске. Ранее следователи завели дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод).

Напомним, 29 мая из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлилось и попало на грунт и воду, загрязняя окружающую среду.

Вчера, 3 июня, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов разобраться в действиях должностных лиц в Норильске. Президент провёл экстренное совещание по экологической катастрофе.

Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле 12 и 24 июня запланированы церемонии награждения
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске
В России создали спутники, предупреждающие об угрозе ракетного нападения
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID-19 в Северной Осетии
В Украине сменился вице-премьер по евроинтеграции
Симон Кордонский рассказал, кто лишится доходов из-за коронавируса
В Московской области военный вертолёт приземлился на трассу
Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси главу Госкомвоенпрома Романа Головченко
В Томской области инвестиции в пищевую промышленность выросли в 2,6 раза
В июне россиян ждут две сокращённые рабочие недели
Работающим в пандемию волонтерам хотят помочь с оформлением гражданства
3-летняя девочка из Китая утонула в фонтане
В России за сутки 169 человек умерли от коронавируса
Все данные «Социального мониторинга» уничтожат после пандемии
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Москве летом откроется около трёх тысяч летних кафе
Протестующие в США принимают позу Джорджа Флойда, в которой он был задушен полицейским
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 94 тысячи
Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн
В Оренбургской области возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски
У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус