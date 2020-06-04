2020-06-04T13:21:54+03:00
Происшествия

Песков объяснил, почему к расследованию ЧП в Норильске подключили правоохранительные органы

Президент потребовал установить истину в причинах произошедшего
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков заявил, что правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом делеПесков заявил, что правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом делеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива топлива в Норильске отметил, что данные властей региона, МЧС и руководства компании расходятся. Поэтому попросил правоохранительные органы найти истину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В среду, 3 июня президент Путин провёл совещание по вопросу ликвидации разлива топлива в Норильске. Он заявил, что к решению вопроса придётся подключить правоохранительные органы.

Песков уточнил, что президент обратил внимание на расхождение данных о том, когда именно заявили о разливе дизельного топлива.

- Обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину, - добавил представитель Кремля.

29 мая около 9 часов утра мск в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ №3 в Норильске и промышленную площадку Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива, а часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Всего разлилось около 20 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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