2020-06-04T15:13:01+03:00
В мире

В Латвии хотят запретить носить георгиевскую ленточку

В ресторанах и кафе отказываются обслуживать посетителей с лентой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из кафе выгнали посетителей с георгиевскими лентамиИз кафе выгнали посетителей с георгиевскими лентамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В парламенте Латвии хотят запретить ношение георгиевской ленты. В поправках к закону будет сказано, что лента является "угрозой демократическому строю", этот атрибут расценивают как "угрозу республики".

Пока документ не приняли, но разговоры о нем в стране идут в полную силу. Дров в огонь подкинули авторы сообщений в соцестях и СМИ, посетители кафе и ресторанов рассказывали, как их отказались обслуживать в заведениях 9 мая только потому что на груди были георгиевские ленты.

Журналисты НТВ уточняют, что дело было в юрмальском ресторане «Куринш», этот случай всколыхнул пласт противоречий, существующий в латвийском обществе.

Ранее в Латвии вдруг заговорили о угрозе русского языка, а о советских войсках теперь говорят не иначе, как об "оккупантах". Возможно, на отношение к России влияет позиция нового президента, который взял себе лозунг "Латвия для латышей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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