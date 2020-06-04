В Латвии хотят запретить носить георгиевскую ленточку
В парламенте Латвии хотят запретить ношение георгиевской ленты. В поправках к закону будет сказано, что лента является "угрозой демократическому строю", этот атрибут расценивают как "угрозу республики".
Пока документ не приняли, но разговоры о нем в стране идут в полную силу. Дров в огонь подкинули авторы сообщений в соцестях и СМИ, посетители кафе и ресторанов рассказывали, как их отказались обслуживать в заведениях 9 мая только потому что на груди были георгиевские ленты.
Журналисты НТВ уточняют, что дело было в юрмальском ресторане «Куринш», этот случай всколыхнул пласт противоречий, существующий в латвийском обществе.
Ранее в Латвии вдруг заговорили о угрозе русского языка, а о советских войсках теперь говорят не иначе, как об "оккупантах". Возможно, на отношение к России влияет позиция нового президента, который взял себе лозунг "Латвия для латышей".
ИСТОЧНИК KP.RU