Как Латвия вытравливает из себя все русское

Стоит только заговорить о Прибалтике, обязательно услышишь: да они там совсем фашистами стали, русских притесняют. С другой стороны, туристы из России упорно продолжают туда ездить. Больше всего - в Латвию. По данным туроператоров, в Риге туристов из России больше, чем из Германии. А ведь турист туда, где на него косо смотрят, не поедет.

Так русских из Прибалтики выживают или встречают с объятиями?

Журналист «КП» Елена Кривякина отправилась в Латвию, Литву и Эстонию, чтобы в этом разобраться.

БАЛТИЙСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

- Помнишь? - толкает в бок своего приятеля мужик в самолете: - «Мальчик, водочки нам принеси! Мы домой летим».

Под культовый диалог из фильма «Брат-2» наш самолет берет курс на Ригу.

Да, для полумиллиона русских - это четверть населения страны - Латвия - родной дом. В Риге русских - так вообще половина. Поэтому туристу из России тут кайф: страна Евросоюза, но никакого языкового барьера. Цены в кафе - как в России, везде чистенько, гостеприимненько. В ответ на русскую речь мне никто слова дурного не сказал. Латышка лет 20, мучительно подбирая русские слова, пытается объяснить дорогу. Даже не уточняет, знаю ли я английский. «Ну и чем русские так недовольны?» - недоумевала я.

Фокус в том, что Латвия для туриста из России и для русских, там живущих, - это разные страны. Стоит вылезти из шкуры путешественника, сразу попадаешь в Зазеркалье - полное неожиданностей и абсурда.

Первым законом, который приняли в «свободной Латвии» после распада СССР, был закон о «гражданах и негражданах». Латвийское гражданство получили лишь те, кто имел его до 1940 года (в том году республика вошла в состав Советского Союза), а также их потомки. Остальные - те, кто приехал жить и работать в Латвию в советские годы, оказались за бортом.

- Экзамен на гражданство Латвии сдать несложно. Но это унизительно! Я родился в Риге. Почему я должен им что-то доказывать? Из принципа не пойду. Вот дочь у меня, гражданка Латвии, уехала в Лондон, работает парикмахером. Живет там лучше и зарабатывает больше, - рассказывает мне таксист Сергей. При Союзе он, как и многие местные таксисты, работал на заводе инженером.

То, что не сдавать экзамен - «это уже дело принципа», я слышала практически от всех неграждан Латвии, с которыми здесь говорила. Живут, приспособились. С запретом голосовать на выборах смирились. Зато с визами нет проблем. Все жители Латвии, включая неграждан, перемещаются по ЕС без виз. Но негражданам (в отличие от граждан) еще и не нужна виза для поездок в Россию. Жирный плюс.

Демонстрации в Риге против перевода последних русских школ на латышский язык. Но власти Латвии идти на уступки не намерены. Они считают русских пятой колонной, опасной для страны.Фото: ТАСС

«НАПАДЕНИЕ ГИТЛЕРА ВЫЗВАЛО ЧУВСТВО ОБЛЕГЧЕНИЯ»

Центр Риги. Уже 10 лет тут идет реконструкция святая святых для латышей - музея оккупации. Летом обещают торжественное открытие.

- Нашли место, придурки! На самом виду им нужен этот музей. Латыши прям такие измученные оккупацией… - замечает в сердцах один из моих рижских приятелей.

Пока же музей размещается в филиале. Высоченный черный забор по периметру, для Риги - редкость. Это бывшая территория посольства США. Вход бесплатный. Все стенды - на латышском и английском. По-русски можно посмотреть лишь пару фильмов.

- 17 июня 1940 года СССР с помощью угроз и военной силы оккупировал и аннексировал Литву, Латвию и Эстонию, - рассказывает диктор.

С тяжелым чувством представителя страны-оккупанта брожу по музею. Кажется, все меня сверлят взглядом. И тут на одном из стендов в сторонке нахожу текст обращения президента Латвии Карлиса Улманиса к жителям страны (от того же самого 17 июня 1940-го).

Музей оккупации в Латвии устраивают со вкусом - в бывшем Музее красных латышских стрелков (черное здание справа). Зато в самом центре Риги - рядом со старой городской ратушей.Фото: Google

«В нашу страну с утра сего дня входят советские войска с ведома и согласия нашего правительства, что исходит из дружественных отношений между Латвией и СССР», - сообщает Улманис народу.

Вот ведь, черным по белому, исторический документ! О какой же оккупации речь? Но это цветочки. От того, что я услышала дальше, у меня челюсть отвисла.

- Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года породило во многих латышах чувство облегчения в связи с окончанием советского террора и надежду на скорое возвращение свободы, - умиротворенным голосом говорит диктор.

Нападение Гитлера вызвало чувство облегчения?!

Впрочем, тут же скорбное:

- Но последовало разочарование. В планы нацистской Германии не входило восстановление независимости Латвии, - с досадой сообщила диктор.

Что вы говорите?! Вы действительно такие наивные? В каком из документов Гитлера вообще говорилось о планах дать Латвии независимость?

Я не верила ушам. На соседней лавочке, слушая диктора, утирала слезы молодая европейка. Я молча вышла из музея. И только потом узнала, что главные его спонсоры - потомки латышей, сотрудничавших в годы войны с немцами, а в 1944-м бежавших за границу.

5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ЗАПИСЬ

Против члена Русского союза Латвии Александра Филея завели уголовное дело «за поддержку советского режима». Филею 31 год, он школьный учитель иностранных языков, в том числе - русского. 17 июня он написал в Фейсбуке: «Всех причастных сердечно поздравляю с праздником. 79 лет назад в Латвию был введен ограниченный контингент Красной армии. Латвия была вовсе не против стать советской. Рабочее движение было мощным. Латвийские чиновники начали отчаянную подковерную борьбу за доступ к власти».

За эту запись ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Александр Филей.Фото: Youtube

- Вы понимали, что на вас заведут уголовное дело?

- Нет, конечно. Я просто хотел подстегнуть историческую дискуссию. Ведь известно, что члены правительства Улманиса предлагали себя в будущее советское правительство. А латышские рабочие провозглашали советскую власть в населенных пунктах даже раньше, чем туда заходила Красная армия. Какая ж тут оккупация? - замечает Филей. - Хотят, чтоб каждый бюргер знал: за отрицание советской оккупации могут засудить. А вот за прославление нацизма уголовные дела не возбуждаются.

А я невольно вспомнила об уголовном деле Владислава Синицы - участника летних акций протеста в России. Он получил 5 лет тюрьмы за твит, в котором описал сценарий убийства детей росгвардейцев. Мол, так можно отомстить за разгон митингующих. Филей в интернете никого не оскорблял, никому не угрожал. Но ему светит такой же срок, как и Синице.

А я до поездки в Латвию думала, что в Европе в отличие от нас полная свобода слова...

КАК ВЫСЫЛКА В СИБИРЬ ЕВРЕЕВ СПАСЛА

Рижского публициста Александра Гильмана следствие мурыжило два года. Он написал статью о мифах депортации латышей в 1941-м. За это его обвинили в «оправдании геноцида».

Идиотизм в том, что Гильман - сын тех самых ссыльных. Его родителей, бабушек и дедушек отправили в Сибирь. В этой ссылке в 1953 году он и родился.

Александр Гильман.Фото: Youtube

- Мою семью выслали за неделю до начала войны как буржуев - отец мамы был состоятельным человеком. Высылку я, конечно, не оправдывал, это был акт бессмысленной жестокости. Но правда в том, что евреев это просто спасло. Мамина сестра осталась в Риге и погибла в гетто вместе с мужем и ребенком. А мой дед после сибирской ссылки вернулся в Ригу и дожил до 92 лет, - рассказывает мне Александр.

К 1941 году в Латвии проживало 90 тысяч евреев. После прихода немцев из них выжили меньше тысячи...

- Летом 41-го евреев убивали латыши-энтузиасты, уничтожив сразу половину общины. Роль немцев была лишь в том, что они не запрещали, - замечает Гильман.

Развенчивает Гильман и миф об ужасах каторги в Сибири.

- 1941 - 1942 годы были для ссыльных тяжелыми, но потом они устроились на конторскую работу и жили, почти как местное население - только уехать нельзя. Но под конец даже в отпуск в Ригу ездили. Дети поступали в вузы, - рассказывает Гильман.

УЧИТЕЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

С этого учебного года в школах Латвии полностью запретили преподавание на русском. Причем не только в государственных, но и в частных. На русский язык и литературу школьникам теперь отводится всего 2 часа в неделю (и это в русских школах, которые до сих пор были тут наряду с латышскими). В ближайшие годы на латышский переведут и все детсады.

- Наши дети и латышами не станут, и русскими не будут. Уже пишут с ошибками и на русском, и на латышском. Многие русские учителя сами плохо знают латышский. А преподаватели-латыши к нам в школы не идут, не хотят «оккупантов» учить. Даже английский теперь преподают на латышском! Представляете?! Наших детей хотят сделать малограмотными, чтобы они во всем уступали латышам, - жаловались мне родители русских школьников.

Интересно, что сами дети к изучению латышского относятся спокойней.

- А зачем он вам нужен? - спрашиваю у школьников.

- Чтобы на работу хорошо устроиться, - отвечают они. Но потом признаются: - Английский - важнее. Многие хотят поступать в вузы других стран ЕС.

Пока многие русские школы тайно саботируют закон о языке.

- Втихаря преподаем на русском, проверяющего ведь у каждого класса не поставишь, - поделились со мной учителя одной из школ.

Впрочем, все понимают, что русское учительское подполье рано или поздно накроют. Вопрос времени. Историю в русских школах уже преподают «причесанную». Учителей обязывают «воспитывать патриотов Латвии».

- Ни в одном учебнике вы не прочтете, как латыши участвовали в карательных операциях. А об уничтожении евреев говорится без указания национальности карателей. Зато по улицам открыто маршируют потомки легионеров, - рассказывает член Русского союза Латвии Александр Филей.

ПЯТАЯ КОЛОННА

Почти вся русская молодежь в Риге сейчас свободно говорит на латышском. Для этого им хватило уроков латышского в школе. Казалось бы, зачем тогда переводить на него все обучение? В советские годы никто не запрещал латышам учиться на родном языке не только в школах, но и в вузах. Почему же русским теперь запрещают?

Моего собеседника зовут Роберт. Он латыш. Разговаривать со мной согласился лишь на условиях анонимности. Долгое время Роберт водил дружбу с националистами. И этого не скрывает.

- Задача серьезнее: русских школьников надо вырвать из русской среды, которая априори нам, латышам, враждебна, - объясняет расклад Роберт. - Сейчас они смотрят в основном российские телеканалы. А если они не будут знать русский, то и ТВ ваше смотреть не будут. Зачем нам тут пятая колонна?

Происходящее Роберт называет «исторической справедливостью».

- Да, отчасти это месть. Русские родители врут, что их детям сложно учиться на латышском. Говорят: «Зачем нам этот птичий язык?» Они просто боятся, что дети со временем не смогут их понимать. Но если мы дадим слабину, то от латышского языка ничего не останется - русская община слишком сильная, - убежденно говорит Роберт.

- Это похоже на фобию.

- Но когда вы понимаете, что целые районы Латвии живут в другом измерении, под российской пропагандой, нужно что-то делать. Или тут Брайтон-Бич должен быть? «Мы русские, своих не обманываем», - передразнивает Роберт персонажа из «Брата-2» (похоже, для Латвии это кино даже больше культовое, чем для России). - Я был там. Огромные города Нью-Йорк, Лондон могут себе такое позволить. А Латвия - нет. У нас нет никаких других механизмов влияния на этих людей, у них свой язык, своя пресса. Я сам не националист, но понимаю, что надо остановить всепоглощающий русский. Пока эта огромная глыба нас не задавила. Иначе никто вообще не будет учить латышский.

Роберт не лукавит - по латышским меркам он действительно не националист. Дико звучит, но такие взгляды, как у него, в Латвии считают «взвешенными». У националистов риторика круче. Русских они называют просто - «вшами». Такое определение запустил депутат сейма Латвии Эдвин Шноре. Полиция безопасности не увидела в нем признаков разжигания розни. И это сравнение русских со «вшами, которых сложно вывести», теперь прочно засело на латышских интернет-форумах.

- В 1930-е тут во всех смертных грехах обвиняли евреев, а теперь товаром стала русофобия. На ней тысячи чиновников и политологов в Латвии делают карьеру, - объясняет мне Александр Филей. - Обзывая вшами, нас, русских, хотят лишить человеческой сущности. Ведь если это не человек, то делать с ним можно все. И многим молодым латышам такая риторика нравится.

Справка «КП»

В 90-е в Латвии было больше 700 тысяч неграждан, или треть населения страны. Сейчас неграждан - более 200 тысяч. Из них 65% - этнические русские. Неграждане не могут голосовать на выборах и быть чиновниками, работать полицейскими, адвокатами и фармацевтами.

Получить гражданство можно, сдав экзамен по латышскому языку и истории. Но эту «процедуру натурализации» проходит всего тысяча неграждан в год.

Более 50 тысяч жителей Латвии имеют гражданство России.