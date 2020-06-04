2020-06-04T18:55:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог считает, что вакцинация от коронавируса будет двукратной

В эфире радио "Комсомольская правда" Александр Чепурнов объяснил, как будет проходить вакцинация от COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Вирусолог объяснил, как будет проходить вакцинация от COVID-19Вирусолог объяснил, как будет проходить вакцинация от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вирусолог Александр Чепурнов заявил о том, что вакцинация от коронавируса может быть двойной или даже тройной, если потребуется.

- Это как вакцина клещевого энцефалита, ее первоначальная вакцинация проводится трехкратно. И для этого ее начинают почти что среди зимы, чтобы к весне успеть три раза с дистанцией в месяц провакцинировать, - объяснил Чепурнов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, бывают такие инфекции, при которых одной вакцинации более, чем достаточно, чтобы получился очень высокий иммунитет. Но бывает и наоборот, тогда их приходится повторять несколько раз.

- Вот клещевая вакцина, она именно такая. Кстати, и после трех вакцинаций она все равно слабенькая, но хотя бы так, - добавил врач, отметив, что и коронавирус может входить в разряд именно таких инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что единой вакцины от коронавируса точно не будет. По ее словам, будут созданы несколько различных вакцин и препаратов для разных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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