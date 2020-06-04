Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Специалисты создадут несколько препаратов для разных групп населения
Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет.
Она уточнила, что будет создано несколько препаратов для разных групп населения.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России начались клинические испытания на людях вакцины против коронавируса. Испытуемыми отобраны 50 военных, из них пять женщин, в том числе военврачи.
ИСТОЧНИК KP.RU