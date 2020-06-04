Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:31:30+03:00

Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты создадут несколько препаратов для разных групп населения

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет.

Она уточнила, что будет создано несколько препаратов для разных групп населения.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России начались клинические испытания на людях вакцины против коронавируса. Испытуемыми отобраны 50 военных, из них пять женщин, в том числе военврачи.

ИСТОЧНИК KP.RU