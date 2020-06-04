Кузнецова назвала одну из главных проблем органов опеки

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:50:10+03:00

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка объяснила, будет ли Россия при реформировании органов опеки, опираться на опыт других стран

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Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", по какому пути пойдет Россия при реформировании органов опеки. Она считает, что у нашей страны свой путь и не стоит опираться на чужй опыт.

- Мы выстаиваем профилактическую модель, а не карательную,- сказала она в эфире.- Функционала органов опеки достаточно, не хватает специалистов. Мы видим жуткую текучку кадров. Ту же девочку из Брянска более пяти раз передавали сотрудники опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU