Кузнецова: Служба опеки начнет работать, когда люди начнут доверять ей

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:12:41+03:00

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", что окружающие люди, соседи, часто молчат о бедах детей. Есть недоверие органам опеки, которые придут и отберут ребенка, при этом нет понимания, будет ли лучше ребенку вне семьи. Хотя есть истории поражающей жестокости взрослых - родителей или опекунов.

- Преодоление этой ситуации - ключ к успеху. Это на самом деле так, что сложился образ органов опеки - они придут и заберут детей. Мы не раз говорили о том, почему же люди, соседи, молчат о бедах детей. Так вот ключ к успеху - это доверие. Благодаря реформе люди должны начать доверять. И работать служба начнет на семью,- объяснила уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Анна Кузнецова считает, что время "концептуально менять работу органов опеки" пришло и медлить больше нельзя. 1 июня она представила президенту проект реформы структуры, эти предложения, считает детский омбудсмен, нужно обсуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU