Глава КНШ ВС США созвонился с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:11:20+03:00

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Глава Комитета начальников штабов Воздушных сил США генерал Марк Милли созвонился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.

В процессе телефонного разговора, состоявшегося в четверг, 4 июня, стороны обменялись своими взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщается заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.

- В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать подробные детали их разговора, - отмечают в Пентагоне.

Тем временем, в Минобороны России подтвердили, что военачальники провели телефонный разговор, не уточнив темы беседы генералов, пишет ТАСС.

Ранее Милли и Герасимов обсуждали во время состоявшегося 28 февраля телефонного разговора усилия по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии. Тогда они также не раскрывать подробности своей беседы о военных делах.

ИСТОЧНИК KP.RU