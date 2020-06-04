Глава КНШ ВС США созвонился с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Глава Комитета начальников штабов Воздушных сил США генерал Марк Милли созвонился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.
В процессе телефонного разговора, состоявшегося в четверг, 4 июня, стороны обменялись своими взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщается заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.
- В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать подробные детали их разговора, - отмечают в Пентагоне.
Тем временем, в Минобороны России подтвердили, что военачальники провели телефонный разговор, не уточнив темы беседы генералов, пишет ТАСС.
Ранее Милли и Герасимов обсуждали во время состоявшегося 28 февраля телефонного разговора усилия по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии. Тогда они также не раскрывать подробности своей беседы о военных делах.
ИСТОЧНИК KP.RU